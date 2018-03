Rifiuti e atti di inciviltà: Polizia Municipale e Salerno Pulita in azione, ecco dove

Senza sosta, il lavoro dell'amministrazione comunale e della Polizia Municipale per individuare chi non rispetta l'ambiente, sversando, illecitamente, rifiuti in alcune aree del territorio. Gli agenti del Nucleo Operativo di Polizia Municipale, con l'ausilio di operatori e mezzi meccanici della Società Salerno Pulita, hanno provveduto a far bonificare diversi siti, come rende noto il sindaco Vincenzo Napoli sulla sua pagina Facebook.

I siti scoperti

Erano stati trasformati in microdiscariche da ignoti, infatti, la Lungoirno (da Palazzo di Giustizia fino a via Vinciprova), via Vinciprova all'altezza mercatino etnico, viale Unità d'Italia, via San Massimo e via Tasso all'altezza dei Gradoni della Lama. I controlli continuano.