Gestione dei rifiuti a Salerno: Roberto Celano attacca De Luca

"Ancora una volta De Luca dimostra tutta la sua incapacità ed incompetenza sul fronte della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. E' proprio per l'inerzia e per il nulla prodotto dalla sua Amministrazione che oggi la Campania è nuovamente in piena emergenza, a prescindere dai folcloristici sermoni e dai cabarettistici post con cui tenta goffamente di nascondere la proprie deficienze e contraddizioni, facendo leva soprattutto sulla "memoria corta della maggioranza". Duro attacco del consigliere provinciale Roberto Celano, che punta l'indice contro il governatore della Campania e la gestione dei rifiuti.

La nota



"Il cementificatore per eccellenza, colui che ha consentito la realizzazione di manufatti sopradimensionati perfino sulla spiaggia, si traveste da ecologista e sposa la politica dei NO, senza rendersi conto che senza inpianti terminali il ciclo integrato non si chiude e la regione resta in perenne sofferenza igienico sanitaria. I trasportatori di rifiuti, nel frattempo, privati ringraziano per la gentile concessione. Oggi si scaglia con chi operativamente suggerisce di risolvere il problema, proprio come hanno fatto le regioni più efficienti, per evitare di trovarsi in periodica perenne emergenza! De Luca ha forse dimenticato che, in un recente passato, il termovalorozzatore voleva realizzarlo lui stesso a Salerno? Ha dimenticato che ha speso milioni di euro per gli espropri dei terreni, su cui si è aperta un'indagine della quale non si è mai conosciuto l'esito?. I rifiuti inquinano di più e sono più dannosi quando sono per strada come sta accadendo in Campania, per responsabilità del Governatore e quando vengono stoccati in siti provvisori (come a Polla). La gestione del "sistema" De Luca è stata disastrosa. Con il folklore non si risolvono i problemi. Per fortuna il cabaret sta per terminare!".