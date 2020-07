Rifiuti a Salerno, il sindaco: "Puniremo interi condomini per scovare i colpevoli"

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli annuncia la linea dura contro i cittadini che non rispettano le regole della raccolta differenziata. Dopo il blitz di ieri, questa mattina primi incontri con l’assessore comunale all’ambiente Angelo Caramanno e la Polizia Municipale per rafforzare i controlli in tutti i quartieri della città.

Il pugno di ferro

Il primo cittadino intende attivare "ulteriori presidi ed interventi per questo aspetto doloroso della nostra condotta civica". "Ancora una volta - dichiara Napoli - devo chiedere ai miei concittadini affinchè la raccolta differenziata resti uno dei punti di eccellenza della città. C’è un attacco particolarmente pesante. Se ci facciamo caso, noi ripuliamo e dopo un’ora o due ore si torna ad essere di nuovo imbrattati e sporchi. Bisogna capire cosa c’è dietro questi aspetti. Noi faremo che tutto questo venga messo sotto la sente di ingrandimento anche con azioni di intelligence. Chi si sta adoperando per sporcare la nostra città deve sapere che con grandissima probabilità non la passerà liscia”. Napoli esclude l'ipotesi di un "complotto", ma denuncia un "atteggiamento di spregio che alcuni stanno mettendo in atto”. Di qui la linea dura: "Invito i salernitani a continuare ad assumere un comportamento adeguato ed isolare chi non fa quello che si deve fare. Noi, ad esempio, correremo il rischio di fare multe ad interi condomini per colpire anche una sola persona. Si colpiranno, ovviamente, anche degli innocenti ma bisogna fare in modo che prevalga una specie di provazione sociale per chi non si comporta nel modo giusto, il quale si deve sentire svergognato e isolato dalle persone che compiono invece il loro dovere".