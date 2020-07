Rifiuti abbandonati in strada a San Marzano sul Sarno: scattano 18 verbali

Sversamenti irregolari di rifiuti sul territorio comunale di San Marzano sul Sarno, scatta la task force della Polizia Locale. Sono stati i 18 verbali emessi dal 6 al 14 luglio nei confronti di altrettanti cittadini, identificati attraverso le riprese delle telecamere ed indagini, per un valore complessivo di 6000 euro.

La linea dura contro gli incivili

Il plauso dell'Assessore all'Ambiente Andrea Oliva: "Continueremo a svolgere attività di ispezione e controllo, è necessario rispettare il calendario dei conferimenti dei rifiuti". Continua l'azione di contrasto allo sversamento irregolare ed abusivo dei rifiuti sul territorio comunale. Funziona la linea dura avviata dalla Polizia Locale diretta dal comandante Gennaro Perulli. "Abbiamo informato i cittadini del nuovo calendario di conferimento dei rifiuti, e continueremo a farlo in tutte le modalità previste, ma non possiamo derogare dall'inciviltà e da chi crede di passare impunito - dichiara l'assessore Oliva - Il rispetto del territorio passa attraverso un'educazione e rispetto, elementi che vanno sempre ricercati per la vivibilità sul nostro territorio. Ringrazio la Polizia Locale e il Responsabile del Settore Ambiente del Comune e confermo che continueremo questa azione di repressione e sanzionatoria - dichiara l'Assessore - Occorre una condivisa azione di contrasto contro il deposito incontrollato di rifiuti e invitiamo i cittadini a rispettare il calendario e contattare la società incaricata, nelle modalità previste, per il conferimento degli ingombranti e dei rifiuti speciali". Il sindaco Cosimo Annunziata “prende atto dell'attività svolta e ringrazia i cittadini che fin da subito hanno aderito al pieno rispetto del nuovo calendario e a quanti segnalano eventuali anomalie”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery