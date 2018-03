Rifiuti a Santa Teresa: il Comune provvede, a breve la pulizia di tutte le spiagge

Si concluderanno entro domani, mercoledì 14 marzo, i lavori di pulizia dell’arenile di Santa Teresa, invaso in questi ultimi giorni da numerosi rifiuti portati a riva dalle recenti mareggiate. Il Comune di Salerno ha reso noto come sia stato necessario attendere che le condizioni meteo-marine si calmassero per poter procedere alla bonifica dell’area.

L'annuncio

Appena gli operai ultimeranno la pulizia di Santa Teresa, si avvierà la pulizia di tutto il litorale salernitano. Dai primi di maggio, poi, gli operai, con l'uso di mezzi meccanici, procederanno alla pulizia generalizzata di tutte le spiagge, con il loro livellamento e ogni preparazione necessaria per l'avvio della stagione estiva.



