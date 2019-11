Inciviltà e rifiuti a Cava: in tre nei guai, beccato anche lo "sversatore seriale"

Controlli serrati contro l'inciviltà a Cava. Nella giornata di sabato, gli Ispettori Ambientali Volontari hanno sanzionato tre persone con una multa di 100 euro ciascuno: sono accusati di illecito sversamento di materiali inerti e conferimento dei rifiuti.

Parla il sindaco

"Dopo una specifica attività di appostamenti in località Li Curti, è stato fermato e verbalizzato lo "sversatore seriale" di materiale pericoloso ed inerti, che aveva sversato anche in via Sant' Antuono e via Pasquale Siani (fraz. Sant' Arcangelo) - fa sapere il sindaco Vincenzo Servalli- Quanto sversato è stato fatto ricaricare sull' automezzo perché venisse conferito, previo ammonimento scritto e verbale, presso la ditta specializzata".

Le altre sanzioni

In via Giuseppe Verdi, è stata sanzionata una esercente con negozio in via Veneto, a seguito di una verifica di un sacco di plastica aperto, contenenti diversi scontrini di pagamento a mezzo Pos, avanzi alimentari, plastica e carta". Infine, il terzo verbale è stato elevato in via Gaetano Filangieri, altro punto di alta criticità. Sono stati, infine, ammoniti tre soggetti in via Ido Longo per conferimento rifiuti organici fuori calendario ed invitati a riportare indietro il sacchetto. Il monitoraggio.