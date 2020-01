Blitz della Municipale nel centro storico: sanzioni per chi non rispetta la differenziata

Nucleo Operativo della Polizia Municipale in azione, stamattina, per svolgere un servizio congiunto con gli addetti della Società Salerno Pulita per il controllo e il monitoraggio dell'area del centro storico cittadino, al fine di prevenire e reprimere l'abbandono incontrollato di rifiuti per il rispetto delle norme sulla raccolta differenziata.

Il blitz

Al setaccio, dunque, Vicolo Sant'Andrea nei pressi dell'omonima Chiesa e all'incrocio con via Portacatena alt. porticato, Via Portarateprandi (tutta la strada fino ai Gradoni della Lama), Vicolo Municipio Vecchio; Largo Campo, Vicolo Guaiferio, nonchè Vicolo delle Fornelle. Sono stati bonificati, con la rimozione dei rifiuti ad opera degli addetti e dei mezzi meccanici di Salerno Pulita, dunque, 11 siti diversi.

Le sanzioni

Nell'ambito dell'ispezione delle buste contenenti i rifiuti, sono emersi elementi utili all'identificazione di 5 responsabili degli abbandoni, che saranno sanzionati con verbali di euro 100 e euro 500 a seconda del tipo d'infrazione commessa, ovvero abbandono sul suolo pubblico o inosservanza di orari-giorni di conferimento previsti dal calendario-differenziazione dei rifiuti.

Le verifiche

Inoltre, le aree saranno, poi, controllate e monitorate dagli Ispettori Ambientali Comunali, che coordinati dal Comando P.M./Nucleo Operativo e Ambiente, provvederanno secondo quanto di loro competenza con attività di informazione, prevenzione e accertamento degli illeciti in materia ambientale. Saranno, infine, intensificati i controlli attraverso le telecamere di videosorveglianza installate in particolari aree del centro storico e del territorio cittadino. Il monitoraggio, dunque, si rafforza e continua.