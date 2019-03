Rifiuti speciali e mancanza di requisiti igienico-sanitari: due denunce a Sala Consilina

Carabinieri di Sala Consilina in azione: sono stati denunciati due uomini del Vallo di Diano, un 59enne ed un 24enne, accusati di deposito incontrollato di rifiuti speciali, anche pericolosi, mancanza dei requisiti di agibilità igienico-sanitaria e strutturale dei luoghi di lavoro e violazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza.

La scoperta

I militari, in collaborazione con il personale tecnico dell’Asl di Salerno, hanno controllato un insediamento industriale dismesso, al cui interno hanno scoperto un capannone di oltre 2000 metri quadrati ed un’area attigua di oltre 500 metri quadrati utilizzati da uno dei due denunciati come sito di stoccaggio illecito di rifiuti speciali, anche pericolosi, per circa 50 tonnellate, tra cui materiali di risulta da demolizioni, sacchi contenenti granulati di residui di lavorazione della plastica, utensili in disuso e materiale ferroso vario.

Il sequestro

Un altro capannone di circa 3000 metri quadrati era utilizzato dall’altra persona denunciata come deposito per attrezzature, in assenza di qualsiasi requisito igienico-sanitario, strutturale e di sicurezza. Oltre il sequestro, dunque, sono scattati gli accertamenti dell'Arpac.