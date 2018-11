Stir di Battipaglia, la Provincia autorizza lo stoccaggio temporaneo

Al via lo stoccaggio temporaneo e speciale della frazione secca tritovagliata prodotta dallo Stabilimento TMB di Battipaglia: la Provincia ha autorizzato la società EcoAmbiente di Salerno a procedere, per scongiurare situazioni emergenziali e carenze nell'igiene pubblica del territorio.

“Il fermo dello STIR di Battipaglia produceva istantaneamente il mancato prelievo del rifiuto indifferenziato nell’intero territorio provinciale, con inimmaginabili conseguenze per la sicurezza, la salute dei cittadini, oltre che per il decoro del territorio, tale da costituire una vera e propria emergenza di tipo sanitario. Era necessario quindi affrontare con misure urgenti ed immediate la questione dello stoccaggio del rifiuto CER 19.12.12, in modo da consentire le lavorazioni dell’impianto senza soluzione di continuità. Da alcuni mesi si registravano difficoltà e disagi per il conferimento presso l’impianto di Battipaglia da parte di molti Comuni della Provincia e ciò si ripercuoteva sulle precarie condizioni sanitarie e di igiene pubblica sul territorio. Per questi motivi, ho autorizzato il temporaneo stoccaggio della Frazione Secca Tritovagliata in balle presso l’impianto T.M.B. di Battipaglia, per un periodo temporale non superiore a 90 giorni”.