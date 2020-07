Ripulita via Rateprandi: centro storico liberato dai rifiuti

Ancora un intervento di ripulitura nel Centro Storico di Salerno, stavolta in via Rateprandi. Continua l'impegno contro gli abbandoni indiscriminati ed illegali. Il Comune di Salerno ha diffuso immagini pre e post intervento di rimozione e denuncia l'inciviltà di chi compromette l'igiene ed il decoro urbano.

Il commento del sindaco

"Ringrazio il personale impegnato in queste operazioni di pulizia", afferma il Sindaco Vincenzo Napoli che segue in prima persona gli interventi. Mentre siamo impegnati nella pulizia delle strade cerchiamo anche elementi utili per risalire ai responsabili degli abbandoni incivili. E' necessario prevenire e stroncare con durezza questi comportamenti delinquenziali che peraltro danneggiano commercianti e cittadini onesti costringendo ad un superlavoro gli operatori con ripercussioni generali negative sul servizio finale. Rinnovo l'invito a vigilare sul territorio ed a segnalare comportamenti irregolari che saranno tempestivamente verificati e sanzionati".