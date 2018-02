Rifiuti e dimissioni, video di Vincenzo De Luca su fb: "Operazione camorristica"

"Una operazione camorristica e squadristica che parte dalla gestione dei rifiuti". Così Vincenzo De Luca, attraverso un video di dieci minuti pubblicato su facebook, ha replicato alla vicenda dell'avviso di garanzia che vede coinvolto anche suo figlio Roberto, assessore al bilancio al Comune di Salerno. Prima l'aveva definita situazione simile a quella degli impresentabili, poi aveva parlato di effervescenze. Adesso il governatore della Campania va all'attacco e difende a spada tratta il proprio secondogenito.

L'intervento social

"Due anni fa la Regione Campania ha stipulato il protocollo di legalità con l'Autorità Anticorruzione: siamo l'unica regione nella quale la gestione di rifiuti e acque è sottoposta a controllo - dice Vincenzo De Luca -. Le gare che facciamo per rimuovere le ecoballe vengano approvate dall'Autorità che approva anche il capitolato di gara. Dunque abbiamo avuto questa risposta dalla camorra che stiamo cacciando dalla Campania: ecco il senso di questa ignobile campagna di aggressione. Questo camorrista viene ingaggiato: si presenta mascherato, fa un'intervista a mio figlio e parla solo il camorrista, parla di cose che non c'entrano niente, cerca di tirare in ballo la Regione e le ecoballe. A tutti i nostri interlocutori e alle persone perbene che ci sono ion Italia diciamo che il significato di questa operazione è l'esatto contrario di quello che vogliono fare apparire. A che punto è ridotta la democariza italiana? Siamo arrivati al punto che una persona perbene deve vivere nella paura, perché in casa può arrivare un camorrista che parla solo lui e viene a fare una operazione di violenza privata".