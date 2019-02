Rigopiano, l'ira di Salvini: "Feniello a processo? Andrò con lui"

“Pazzesco, andrò al processo con lui”. Così il vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini commenta, sul suo profilo Facebook, la decisione del tribunale di Pescara Alessio Feniello, originario di Valva e padre di Stefano, una delle 29 vittime della tragedia dell’Hotel Rigopiano.

Il caso

A inizio gennaio il 57enne era stato condannato a pagare una multa di 4.550 euro per aver violato i sigilli ed essere entrato nella zona sotto sequestro del resort di Farindola per portare un fiore al figlio. Feniello, tramite il suo avvocato, aveva depositato un'opposizione alla condanna pecuniaria e ora ha ricevuto il decreto di giudizio immediato. Il papà di Rigopiano sarà processato il prossimo 26 settembre per aver violato i sigilli della zona rossa.

La reazione

Dopo il post del leader della Lega, Feniello commenta: “Se un ministro si schiera dalla mia parte vuol dire che alla procura di Pescara qualcosa non va”.