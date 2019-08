Devasta un hotel di Rimini e aggredisce i carabinieri: arrestato salernitano

Arancia meccanica all'hotel Milton, esagitato irrompe nella struttura armato di estintore

Devasta un albergo a Rimini e prende a morsi i carabinieri. Un salernitano, come riporta Rimini Today, è stato arrestato dai carabinieri.

I fatti

Duecento ospiti dell'hotel Milton sono stati svegliati nel cuore della notte un uomo seminudo che ha fatto irruzione nella struttura ricettiva. Il 21enne, originario di Salerno, è sfuggito al primo controllo del personale dell'albergo, ha raggiunto le camere e ha cominciato a sferrare pugni, devastando i corridoi e danneggiando gli arredi.

I carabinieri

In presenza delle forze dell'ordine, l'uomo non ha arrestato la propria furia, anzi ha morso alla mano un militare che cercava di bloccarlo. E' stato necessario sedarlo, dopo l'arrivo del 118. In ospedale è finito anche il carabiniere aggredito. Per lui otto giorni di prognosi. Gli altri tre colleghi sono stati refertati: 3 giorni di prognosi ciascuno. L'uomo dovrà rispondere di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.