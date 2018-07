Esodo estivo, lavori sospesi: rimossi i restringimenti sulla Tangenziale

Buone notizie per gli automobilisti: per agevolare la circolazione durante l'esodo estivo, sono stati rimossi i restringimenti di careggiata sulla Tangenziale di Salerno. Tali restringimenti sono stati necessari durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sui viadotti ‘Irno’ e ‘Pontecagnano’, che riprenderanno dalla prima settimana di settembre.

I restringimenti

Nel dettaglio, il restringimento attivo sulla carreggiata nord, in corrispondenza del km 54,000, per lavori sul cavalcavia ‘Irno’, verrà rimosso entro la mattinata di domani, sabato 28 luglio 2018. Durante la scorsa settimana, inoltre, è stato già rimosso anche il restringimento precedentemente attivo sulla carreggiata sud (in direzione Fratte-Pontecagnano) tra il km 65,100 ed il km 65,600 (per l’esecuzione delle attività sul viadotto a Pontecagnano), mentre la regolare circolazione in carreggiata nord (in direzione Pontecagnano-Fratte) verrà ripristinata entro il prossimo venerdì 3 agosto, con la rimozione del restringimento attualmente presente tra il km 66,100 ed il km 65,500.

La sospensione dei lavori

Anas sospenderà quindi le lavorazioni sia, come detto, per agevolare la circolazione durante l’esodo, sia per assecondare le numerose richieste pervenute dal territorio, così come l’Azienda già fa in occasione dell’evento natalizio ‘Luci d’Artista’, smobilitando – dove presenti – gli eventuali cantieri in prossimità di Salerno.