Porticciolo di Pastena, spunta la nuova ringhiera

E' stata installata la nuova ringhiera presso il Porticciolo di Pastena. Dopo le segnalazioni dei residenti al Comune, per far provvedere alla messa in sicurezza dell'area, dunque, gli addetti ai lavori hanno portato a termine la riparazione.

Ora, dunque, chiunque passeggi lungo il suggestivo tratto sul mare, potrà fruire della ringhiera in perfetta sicurezza.

Foto di Antonio Capuano

Gallery