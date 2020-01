Riapertura della statale 163 Amalfitana, il "grazie" del sindaco di Minori

Dalle ore 17 di oggi è stata aperta la statale 163. "Ringrazio di cuore tutti coloro che in questo mese hanno collaborato per riaprire questa arteria fondamentale per la Costa D’Amalfi. - ha detto il sindaco di Minori, Andrea Reale- Grazie per quello che hanno fatto e per tutto il lavoro ancora da compiere in queste settimane e per gli impegni a medio e lungo termine . Grazie alla Regione Campania, alla Protezione Civile Nazionsle e Regionale, Vigili del Fuoco, al Genio Civile, alle Forze dell’Ordine e soprattutto ai tanti volontari che si sono adoperati per il ripristino della normalità.

Il ringraziamento del sindaco