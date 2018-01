Un salernitano in volo con Papa Francesco in Cile e Perù

Un salernitano in volo con Papa Francesco. Come riporta il vescovado.it, Rino Anastasio, amalfitano d'origine e ravellese d'adozione, ha coordinato il servizio di bordo del Boeing 777-200 ER Alitalia che stamattina alle ore 8.15 è decollato dall'aeroporto di Fiumicino. L'aereo condurrà il Pontefice a Santiago del Cile, prima tappa del suo viaggio che durerà fino al 22 gennaio con sosta anche in Perù. Anastasio in passato ha volato anche con San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI nei cinque continenti. Grande emozione per lui e per tutto l'equipaggio.