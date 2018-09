Rinviati i due concerti di Laura Pausini al Palasele di Eboli: le nuove date

Rinviati i due concerti di Laura Pausini al Palasele di Eboli. Gli eventi sold out per il Fatti Sentire Worldwide Tour previsti questa sera martedì 25 e domani mercoledì 26 settembre, sono rimandati a sabato 3 e domenica 4 novembre. Laura non potrà esibirsi come previsto al PalaSele a causa di un’otite acuta in forte stato influenzale accompagnata da febbre molto alta. Dal 28 settembre, continuerà la lunga serie di live nel nostro paese e, a seguire, in tutta Europa.

Info e modalità di rimborso

- I biglietti del 25 settembre rimangono validi per la serata del 3 novembre, mentre i biglietti del 26 settembre rimangono validi per la serata del 4 novembre

- Per il rimborso dei biglietti acquistati presso un punto vendita è possibile rivolgersi al punto vendita dove è stato acquistato il biglietto entro e non oltre il 30 settembre 2018.

- Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro presso il luogo dell’evento‘, è possibile scrivere all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 30 settembre 2018.

- Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso‘, è possibile spedire il biglietto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 30 settembre 2018 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).

Info su www.fepgroup.it. Per informazioni sulla data al PalaSele: 089 4688156 - Anni60produzioni.com.