Santa Claus Village Salerno: manca l'autorizzazione, slitta l'inaugurazione

Pista di pattinaggio, elfi e giochi: tutto rinviato. Non è stato inaugurato, infatti, il Santa Claus Village Salerno, in programma fino al 24 dicembre nel Parco dell'Irno. A causa di una mancata autorizzazione, il villaggio natalizio non è stato aperto nel pomeriggio di oggi.

Il rinvio

Slitta, dunque, l'inaugurazione che era stata fissata per il pomeriggio del 22 novembre: qualcosa è andato storto ed è stato tutto rinviato. Sul posto, la Polizia Municipale di Salerno per gli accertamenti del caso. Non sono state comunicate nuove date, ma, da indiscrezioni, sembra che l'apertura del Santa Claus Village sia ad ogni modo imminente.