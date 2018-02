Rione Petrosino, sopralluogo del consigliere Santoro: "Degrado pauroso"

"Dignità per i rioni abbandonati", commenta il consigliere comunale Dante Santoro. Sulla propria pagina facebook, ha pubblicato le fotografie scattate stamattina al Rione Petrosino, durante il suo viaggio tra i rifiuti. Si è imbattuto in una discarica a cielo aperto e l'ha definita "situazione paurosa di degrado". "Abbiamo chiesto la rimozione di queste microdiscariche ed interventi immediati per non darla vinta all'inciviltà", ha concluso il consigliere comunale. .





