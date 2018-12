Due rioni al buio a Nocera Superiore: il sindaco denuncia l'Enel

Due rioni al buio a Nocera Superiore: il sindaco Giovanni Maria Cuofano denuncia l’Enel con una comunicazione ai carabinieri. La decisione è stata presa dopo le continue richieste di potenziamento di fornitura elettrica per alcune zone di Pareti e Pucciano, dove sono in corso lavori di riqualificazione.

I disagi

Dal Comune fanno sapere: “La richiesta di fornitura aggiuntiva di energia elettrica, inoltrata dagli uffici preposti, si è resa necessaria per sostenere in maniera adeguata la rete della nuova pubblica illuminazione a led che ha sostituito quella vetusta nei due borghi di Pareti e Pucciano, entrambi oggetto di un intervento di riqualificazione che è stato scandito dall’installazione di luci a led, rifacimento della pavimentazione, sistemazione dell’arredo urbano, marciapiedi, sottoservizi ed aree verdi". La richiesta di fornitura di energia elettrica è legata ai lavori che stanno interessando le zone di Pareti, Pucciano, Cuparella, Cupa San Ciro, Cupa San Giovanni e Cupa Sorvello. La call è stata attivata dall’ufficio tecnico comunale mediante Consip, senza risposta da parte di Enel. Ieri, attraverso i suoi uffici, il Comune ha inviato comunicazione ai carabinieri per il disservizio.