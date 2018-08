Riorganizzazione delle attività chirurgiche al Ruggi, Polichetti (Fials) boccia il provvedimento

Chiede la revoca del provvedimento sulla riorganizzazione delle attività chirurgiche e la creazione di una commissione paritetica mista ospedaliero/universitaria, Mario Polichetti, sindacalista della Fials provinciale, che in una lettera al manager del “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno ha esposto le criticità sollevate dai medici dell'azienda ospedaliera.

Le criticità

“L’impossibilità di raddoppiare le unità operative complesse che prevedono una direzione universitaria ed una ospedaliera di fatto sancisce in modo pericoloso ed inefficace la condivisione di ciò che c’è attualmente”, ha detto il sindacalista. Per Polichetti, infatti, la sola attribuzione di un codice di struttura senza identificazione precisa dei posti letto attribuiti, creerebbe delle enclavi universitarie semiautonome all’interno dei reparti ospedalieri. “Non viene fatto alcun cenno alla partecipazione degli universitari ai turni di servizio, di pronta disponibilità, alla gestione delle urgenze tutte cose che, è risaputo, costituiscono tanta parte dell’impegno lavorativo e che comunque dovrebbero essere comprese nel percorso formativo di studenti e specializzandi. Inoltre, non vengono ipotizzati correttivi circa l’inevitabile ripercussione che la creazione di “cellule” universitarie all’interno dei reparti ospedalieri con utilizzo inevitabile e non prevedibile di parte delle risorse disponibili comporterebbe sul raggiungimento degli obiettivi di budget”. A questo, per Polichetti, andrebbero ad aggiungersi la non definizione della specifica attribuzione di centri di costo e non si ipotizzerebbero le problematiche medico\legali nel caso di contenziosi sorti per pazienti ricoverati ed operati dall’universitario ma di fatto ospitati in un reparto a direzione ospedaliera come le complicanze post-operatorie e la necessità di re-interventi. “Appare inaccettabile la coabitazione tra discipline diverse, come ad esempio chirurgia toracica in medicina d’urgenza, che potrebbe portare ad una qualità assistenziale inaccettabile per una Azienda di alta specialità preludio di facilmente prevedibili conflitti medico legali. Sottrarre posti letto alla chirurgia d’urgenza per ospitare la chirurgia toracica porterebbe ad un depauperamento di posti letto in un settore già cronicamente in affanno per la carenza - ha concluso l’esponente sindacale della Fials Salerno- Non vengono ipotizzate le possibili conseguenze del provvedimento sull’efficacia delle tutele legali ed assicurative sia individuali che aziendali. Infine, appare coercitivo imporre ad un dirigente medico la partecipazione attiva ad una procedura chirurgica se lo stesso, con valide motivazioni, preferisce esserne escluso”.

L'appello di Polichetti