Al via il Grande Progetto di difesa e ripascimento del litorale del Golfo di Salerno

Via libera, dalla Regione Campania, al finanziamento del Grande Progetto di difesa e ripascimento del litorale del Golfo di Salerno tra la foce del fiume Picentino ed il litorale del Magazzeno. Il decreto dirigenziale regionale a firma del dirigente Michele Palmieri, ha ammesso a finanziamento il primo lotto del progetto della Provincia di Salerno, per un importo complessivo di 28 milioni di euro nell’ambito dei fondi POR-FESR 2014-2020 per la riduzione dei rischi naturali e antropici.

L'obiettivo

L'obiettivo è il risanamento e la messa in sicurezza di un tratto di litorale che si estende tra la foce del fiume Picentino ed il litorale del Magazzeno. L’intervento di risanamento prevede opere di difesa e di ripascimento per contrastare il costante e progressivo arretramento della linea di costa a causa di fenomeni di erosione e per tutelare gli abitati e le infrastrutture costiere. Ancora, proteggere, valorizzare e ripristinare gli habitat costieri consentendo una fruizione sostenibile della fascia litoranea, tra gli scopi dell'intervento.

L'intervento

Attraverso innovative tecniche di ingegneria naturalistica, il Grande Progetto realizza interventi di ricomposizione ambientale, come ripascimenti artificiali e ricostituzioni del cordone dunale, insieme all’installazione di barriere sommerse, pennelli semi-sommersi e scogliere sottomarine distaccate dalla costa, ma intervallate da varchi utili a garantire il necessario ricambio di acqua e ad evitare fenomeni di stagnazione.