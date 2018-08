Porticciolo di Pastena, ripristinata la scaletta: la soddisfazione di Santoro

E' stata ripristinata, la scala del porticciolo di Pastena, dopo la segnalazione al consigliere comunale Dante Santoro. "Da anni la scala del Porticciolo di Pastena era in dissesto e pericolosa, in due giorni dalla segnalazione al consigliere Dante Santoro il problema è stato risolto e la scala ripristinata come annunciato dal consigliere comunale di Giovani Salernitani-demA", si legge su una nota stampa.

La soddisfazione di Santoro

"Da stamattina chi vuole fare un bagno al Porticciolo di Pastena non deve rischiare di andare in ospedale, la scalinata è stata ripristinata e sono comparsi addirittura i nuovi gradini - dice con orgoglio il consigliere - Mi piange il cuore vedere un borgo marinaro così bello ridotto nel pieno degrado dalla politica arrogante e inconcludente di questi decenni. Con la nostra operazione Fiato sul collo non andiamo in ferie, nei prossimi giorni altri interventi", ha concluso Santoro.