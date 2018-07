Mercato di via De Crescenzo, taglio del nastro per la nuova area

Taglio del nastro, il 9 luglio, alle 18, per la nuova area mercatale di via De Crescenzo interessata, nei mesi scorsi, da importanti lavori di riqualificazione promossi dall'amministrazione comunale.

L'appuntamento

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e l'assessore al Commercio, Dario Loffredo inaugureranno la nuova area. Realizzati, la recinzione degli spazi mercatali in cemento ed orsogril con aperture pedonali e carrabili, l'area parcheggio per utenti, la segnaletica per l'indicazione dei diversi e separati prodotti merceologici, iposteggi per i pescivendoli dotati di punto idrico. Ancora, il punto elettrico e la pavimentazione per lo scorrimento delle acque nelle caditoie, nonchè la nuova pavimentazione sull'intera area.

La musica

Il taglio del nastro sarà accompagnato dall'esibizione della Fanfara dei Bersaglieri Sanniti. L'accompagnamento musicale proseguirà poi fino alle 22, orario fissato per la chiusura dell'area. Curiosità.