Risanamento corpi idrici superficiali e conseguente risistemazione degli assi viari interessati

Proseguono i lavori di risanamento dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno per l'importo complessivo di € 89.858.475,00. Gli interventi di collettamento e depurazione, curati e coordinati dal Settore Ambiente dell’Ente, diretto da Angelo Cavaliere, con il supporto delle Amministrazioni comunali coinvolte e degli enti gestori coinvolti, interessano 47 Comuni del territorio provinciale. A supporto dei Settori anche il Consigliere provinciale delegato all’Ambiente, Fausto vecchio, e il Consigliere provinciale delegato ai Lavori Pubblici, ripascimento litorale Golfo di Salerno e corpi idrici superficiali, Vincenzo Servalli.

“Sono stati completati ormai diversi degli interventi previsti in appalto - afferma il Presidente della Provincia, Michele Strianese - e sono già in esercizio diverse opere che hanno garantito il superamento di problematiche rilevanti di inquinamento ambientale e sversamento dei reflui nei corpi idrici superficiali.

Nell’ambito delle lavorazioni di tali opere principali, ovviamente l’Ente provvede anche agli interventi conseguenti di risistemazione degli assi viari interessati dai lavori di scavo e posa delle condotte. Proseguono quindi gli interventi di ripristino tra i quali sono stati già completati:

• I lavori di rifacimento del manto stradale e della relativa segnaletica per circa 1,6 km dell’intera sede stradale della S.P. 300 verso la frazione di Fusara nel Comune di Baronissi;

• I lavori di rifacimento del manto stradale per circa 300 m dell’intera sede stradale della S.P. 129 nel Comune di Pellezzano;

• I lavori di taglio erba, pulizia cunette, rifacimento del manto stradale e della relativa segnaletica per circa 1,4 km dell’intera sede stradale della S.P. 2 tra Maiori e Tramonti nei Comuni di Maiori e Tramonti.

Inoltre sono in corso i lavori di taglio erba, pulizia cunette, rifacimento del manto stradale e della relativa segnaletica per circa 1,4 km dell’intera sede stradale della S.P.28 nel Comune di Pontecagnano e di altri innumerevoli assi viari di competenza comunale.

A partire dalla settimana prossima, daremo inizio alla prima parte dei lavori (il primo chilometro circa) di rifacimento del manto viario che interesserà in totale 3 km della S.P. 2 dal Valico di Chiunzi verso Maiori nel Comune di Tramonti; nello stesso ambito sono in corso i lavori di taglio erba, pulizia cunette e miglioramento della segnaletica verticale.Questi ultimi - conclude Strianese - verranno completati soltanto a valle del completamento del collettamento fognario e di sottoservizi in genere previsto in appalto, interrotto a causa dei significativi flussi turistici della zona. Proseguiamo senza sosta nella tutela ambientale dei nostri territori per contrastare l’inquinamento, la nostra provincia è meravigliosa e abbiamo il dovere di salvaguardarla per lasciarla integra ai nostri giovani.”