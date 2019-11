Festa dei dj al Polo Agroalimentare: maxi risarcimento per gli organizzatori

Era in programma lo scorso anno, la festa dei dj al Polo Agroalimentare di Salerno che venne annullata dopo le restrizioni giunte dal Comune di Salerno, a poche ore dall’avvio dell’iniziativa. Come riporta Le Cronache, la vicenda è approdata in tribunale, con gli organizzatori che hanno chiesto i danni all’amministrazione.

La richiesta

Circa un milione di euro, la cifra ipotizzata dagli organizzatori che puntano i riflettori sui danni subiti per il mancato svolgimento di “It 20th Anniversary”. L'iniziativa avrebbe dovuto ospitare dj nazionali ed internazionali presso la struttura comunale del Polo annonario. La scelta di annullare sarebbe scaturita da un’ordinanza firmata dal primo cittadino di Salerno, Enzo Napoli, poche ore prima del taglio del nastro.