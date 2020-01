Nocera, è in ritardo ed attraversa i binari: travolto da un altro treno, ne esce illeso

Tragedia sfiorata, nel primo pomeriggio di oggi, presso la stazione di Nocera Superiore. Un giovane in partenza era intenzionato a salire a bordo di un treno, quando, essendo in ritardo, ha imprudentemente attraversato i binari.

Il miracolo

Non si era accorto, tuttavia, che un altro treno era in arrivo proprio su quegli stessi binari: il giovane è stato travolto dal treno che, tuttavia, era in procinto di fermarsi.Tanto spavento, ma nessuna grave conseguenza: il giovane, soccorso dai presenti, è stato tirato fuori dalle rotaie, uscendone miracolosamente illeso. Occorre sottolineare come il gesto incauto gli sarebbe potuto costare la vita. Indaga, dunque, la Polizia Ferroviaria per far luce sul fatto.

