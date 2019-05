Rischio legionella: il sindaco di Agropoli firma un'ordinanza per la prevenzione

Verranno adottate delle misure di controllo del rischio legionella, ad Agropoli. Il sindaco Adamo Coppola, infatti, ha firmato il provvedimento diretto in particolare alle strutture turistico – ricettive, alberghiere ed extralberghiere.

L'obiettivo

Scongiurare le infezioni di legionella: questo lo scopo dell'ordinanza, sulla falsariga di quella scattata a Battipaglia, che dispone come i gestori di strutture debbano individuare un responsabile per la valutazione e gestione del rischio e per la pianificazione dei controlli, predisporre o aggiornare il documento di valutazione e gestione del rischio da batterio legionella, nonchè provvedere a periodici interventi di pulizia, disinfezione e trattamenti finalizzati al controllo del rischio della sua diffusione. Previste sanzioni fino a 250 euro per chi non si atterrà a tale provvedimento.