Rischio sismico nelle scuole: a Salerno quasi nessuna a norma

Dovendo prendere alla lettera le parole dei giudici della Corte di Cassazione dell'8 gennaio, gli edifici scolastici di competenza comunale andrebbero quasi tutti chiusi. Come riporta La Città, a dirlo sarebbe stato il dirigente del servizio Manutenzione patrimonio edilizio Luigi Mastrandrea, ascoltato ieri mattina in commissione Trasparenza.

L'allarme

L’ingegnere avrebbe confermato l’allarme che già il presidente Antonio Cammarota aveva lanciato nei giorni scorsi. La maggior parte degli istituti scolastici necessitano di urgenti lavori di messa in sicurezza viste le condizioni fatiscenti in cui versano. La Commissione, in virtù di quanto emerso dall’incontro con l’ingegnere del Comume, ha intenzione di convocare l’ufficio legale del Comune per verificare eventuali nuove direttive. Prosegue, ad ogni modo, la messa in sicurezza già programmata per alcuni edifici scolastici.