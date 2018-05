Rissa a Montecorvino Pugliano: 2 persone ferite, 4 denunciate

Mazze da baseball, botte da orbi, 2 persone ferite e 4 denunciate. E' questo il bilancio di una furibonda rissa che si è scatenata ieri sera a Montecorvino Pugliano. Quattro persone - si tratta di due coppie di fratelli - si sono affrontate e picchiate in via Rossi. Due fratelli sono stati colpiti alla testa con una mazza da baseball, sequestrata in seguito dai Carabinieri. I feriti sono ricoverati in prognosi riservata al "Ruggi" di Salerno e sono stati denunciati a piede libero, insieme agli altri due aggressori.