Angri, pugni e coltellate per una ragazza: maxi rissa e 15 denunce

Quindici giovani , tra i 17 e i 29 anni, di Angri sono stati denunciati dai carabinieri perché accusati di essere gli artefici di una rissa.

I fatti risalgono a mercoledì scorso quando, nella centralissima Piazza Doria, due gruppi di ragazzi (uno di angresi e l’altro di coetanei provenienti da Sant’Antonio Abate, sono venuti alle mani per un apprezzamento poco gradito rivolto ad una ragazza. E così è andata in scena una violenta rissa, nel corso della quale un giovane abatino è stato colpito con due fendenti al torace e ad un braccio. I componenti dei due gruppi hanno tentato di darsi alla fuga ma sono stati fermati dai carabinieri. Intanto proseguono le indagini per identificare l’autore dell’accoltellamento.