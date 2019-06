Branco in azione a Nocera: giovane pestato con una mazza da baseball, 3 denunce

Notte violenta, a Nocera Inferiore: i carabinieri hanno denunciato alle Autorità Giudiziarie Ordinaria e Minorile 3 giovani nocerini, due 18enni ed un 17enne, poiché accusati di concorso in lesioni personali aggravate e porto abusivo di strumenti atti ad offendere.

La rissa

Poco dopo la mezzanotte, infatti, sull'affollatissimo Corso Vittorio Emanuele, 8 gazzelle dell’Arma provenienti dai territori dell’agro nocerino – sarnese, sono tempestivamente intervenute in quanto molti utenti avevano segnalato sul 112 una violenta rissa, nel corso della quale sarebbe anche comparsa una mazza da baseball. Non appena giunti sul posto, i Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini e nelle ore successive hanno ricostruito che i 3 giovani avevano aggredito un 18enne nocerino, colpendolo ripetutamente anche con una mazza da baseball in metallo, successivamente trovata e sequestrata, provocandogli lesioni.

Gli accertamenti

Il lavoro degli uomini dell’Arma non si è concluso in quanto, oltre agli approfondimenti circa il movente dell’aggressione ed il possibile coinvolgimento di altri giovani, vi è da accertare se i tre si siano già resi responsabili di eventuali episodi simili.