Rissa tra bagnanti sulla spiaggia a Salerno: arriva la polizia

Tensione, oggi pomeriggio, sul litorale di Mercatello, a Salerno, dove si è verificata una violenta rissa tra alcuni bagnanti.

La dinamica

Nel giro di pochissimi minuti si è passati dalle parole ai fatti. Prima urla e minacce, poi sembra qualche spintone per motivi ancora da accertare. Fatto sta che alcune famiglie con bambini, presenti sulla spiaggia, sono fuggite via spaventate. A sedere la rissa sono state tre volanti della Questura. Indagini in corso.