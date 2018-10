Rissa in un bar di Battipaglia: tensione tra i residenti, si indaga

Caos in un bar di Battipaglia, nella notte. Per futili motivi, secondo quanto ci segnalano alcuni lettori, dalle parole si sarebbe passati ai fatti: si è scatenata una vera rissa che ha coinvolto diverse persone.

La fuga

I residenti della zona hanno allertato le forze dell'ordine, udendo preoccupanti schiamazzi: sul posto le forze dell'ordine che, tuttavia, non hanno trovato nessuno sul posto in quanto i giovani erano già fuggiti, come riporta Le Cronache. Si indaga.