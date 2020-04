Follia a Battipaglia, rissa in via Jemma: si indaga

Follia a Battipaglia, in via Rosa Jemma. Come riporta Zerottonove, una discussione tra due persone è sfociata in una rissa, nel quartiere Taverna, stamattina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il caso

Scene da far-west, con il coinvolgimento di altre persone presenti sul posto: una delle due sarebbe poi salita in auto per investire l’altro uomo, salvo poi fuggire poco dopo, nella vettura con a bordo altre persone. Indagini in corso.