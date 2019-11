Movida violenta: rissa a Battipaglia in un bar, arriva la Polizia

Una decina di giovani ha scatenato una rissa l'altra notte a Battipaglia, nei pressi di un bar poco distante dal Comune. Sono volate pietre e bittiglie di vetro.

I soccorsi

I residenti hanno fatto scattare l'allarme, svegliati nel cuore della notte, tra via Pastore e via Turati. Quando è intervenuta la polizia, i protagonisti della rissa si erano già dileguati ma gli inquirenti potrebbero comunque risalire alle loro generalità. Con l'aiuto delle immagini provenienti da telecamere posizionate in zona, gli agenti potrebbero a breve chiudere il cerchio e dare un volto ai violenti della movida.