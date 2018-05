Largo Campo, rissa tra commercianti per una licenza

Momenti di tensione, ieri, in Largo Sedile del Campo, a Salerno, dove – riporta Il Mattino – è andata in scena una violenta lite tra negozianti che trattavano la compravendita di una licenza commerciale.

Le indagini

Un acceso diverbio verbale che, poco dopo le 13, è degenerato in qualche spintone e in conseguenziali reazioni. E così in poco tempo altre persone, alcune legate ai due, sono intervenute per dividerli. Ma, nel tentativo di trattenerli, qualcuno di loro ha preso anche qualche schiaffo. A quel punto sono state allertate le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri e anche due pattuglie delle Volanti, che hanno portato le sei persone coinvolte in caserma, dove ognuno ha esposto la propria versione sull’accaduto.