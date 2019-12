Rissa sul Corso Garibaldi, sotto le Luci: intervengono le forze dell'ordine

Rissa, intorno alle 19, sul Corso Garibaldi, a Salerno. All'altezza di una nota libreria, infatti, un gruppo di persone ha iniziato un'accesa discussione, pare per futili motivi. Dalle parole si è passati ai fatti, con la lite degenerata in una vera e proprio zuffa che avrebbe coinvolte più di 10 persone.

L'intervento

Sul posto, la Polizia Municipale, la Polizia e la Guardia di Finanza per sedare gli animi: non senza difficoltà, la situazione è rientrata senza gravi conseguenze. Indagini in corso, per ricostruire dinamica e cause del fatto.