Rissa in discoteca a Pontecagnano: accoltellati due giovani paganesi

Rissa per una ragazza contesa a Pontecagnano. Intorno alle 5.30 di ieri una violenta lite, che avrebbe coinvolto una decina di uomini, è andata in scena - riporta Il Mattino - davanti all’entrata di una nota discoteca della litoranea.

I soccorsi

Calci, pugni e spintoni con due ragazzi, di 25 e 34 anni, originari di Pagani, che sono stati accoltellati. Il 34enne, in particolare, è stato colpito con due fendenti all’addome, mentre il 25enne (rimasto ferito alla gamba) è stato giudicato guaribile in pochi giorni. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Salerno per le cure mediche del caso.

Le indagini

Su quanto accaduto indagano i carabinieri che, in queste ore, sono al lavoro per risalire all’identità dell’autore/autori degli accoltellamenti e al movente che sarebbe legato ad una ragazza contesa. Determinanti potrebbero essere le testimonianze delle altre persone presenti dinanzi al locale al momento dell’aggressione.