"Siete andate alla toilette, ma avete consumato?": una delle clienti versa il caffè addosso alla barista

Caos in un bar di Amalfi, domenica scorsa: come riporta Il Vescovado, in un piccolo locale di piazza Flavio Gioia, quattro donne sono entrate dirigendosi direttamente verso la toilette. Alla loro uscita, l'addetta al banco ha chiesto loro se avessero voluto consumato in quel bar e le donne hanno ordinato quattro caffè. Tuttavia, senza ragione, una di loro ha versato il contenuto della sua tazzina contro la barista, macchiandole la camicia.

La zuffa

Dalle parole, si è passati agli spintoni e agli strattoni, tra le turiste e la 41enne barista. A sedare l'ira delle clienti, dall'accento napoletano, i presenti: le 4, dunque, dopo la zuffa, si sono dirette in spiaggia ma la barista ha informato dell'accaduto i Carabinieri che hanno identificato le donne. La barista, tuttavia, non ha sporto ancora denuncia. Tanta amarezza per l'accaduto.