Rissa ad Eboli tra due famiglie: spunta un bastone, 3 denunce

Rissa nel rione Casarsa di Eboli, sabato sera: tre le persone denunciate. Pugni e schiaffi tra due famiglie, vicino ad un bar, per ragioni non note. Pare che nella zuffa sia spuntato anche un bastone: i residenti della zona, dunque, hanno allertato i carabinieri.

I soccorsi

Sul posto, i militari che hanno avviato le indagini e condotto in Caserma 3 persone, poi denunciate. Un uomo ferito, intanto, è stato condotto in ospedale per le cure del caso: per lui nulla di grave. Accertamenti in corso.