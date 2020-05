Rissa per gelosia ad Eboli: caos in piazza

Caos ad Eboli, ieri pomeriggio. Come ci hanno segnalato alcuni lettori, due giovani sarebbero venuti alle mani per ragioni di gelosia, in piazza Pezzullo.

L'intervento

Diverse, le persone intervenute nel corso della rissa, dove sarebbe spuntato anche un coltello. Sul posto, le forze dell'ordine, per le indagini del caso.