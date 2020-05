Rissa in famiglia a Siano, cinque arresti: 4 carabinieri feriti

Momenti di tensione, nel pomeriggio di domenica, a Siano, dov’è andata in scena una violenta lite familiare all’interno di un appartamento situato nel rione Palazzine.Il litigio, scoppiato per futili motivi, ha spaventato i residenti della zona che hanno prontamente allertato i carabinieri che, in poco tempo, sono giunti sul posto cercando di proteggere una coppia. Ma i parenti si sarebbero scagliati anche contro i militari che hanno riportato lievi contusioni.

L'arrivo dei rinforzi

Per questo è stato necessario l’intervento di altre tre gazzelle in via Manzoni che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a tranquillizzare gli animi. Nelle ultime ore cinque persone (due uomini e tre donne) sono state arrestate per rissa, lesioni, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Quattro i carabinieri rimasti feriti.