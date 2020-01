Rissa a Montecorice, spunta un coltello: l'aggressore chiede di essere ricoverato in Psichiatria

Tensione, ieri sera, a Montecorice: una lite in famiglia ha rischiato di sfociare nel sangue. Nella zuffa, esplosa per cause da accertare, è spuntato anche un coltello con cui uno dei presenti ha minacciato di ferire un'altra persona.

La denuncia

L’aggressore che aveva impugnato l'arma, poco dopo, si sarebbe presentato presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania chiedendo di esser ricoverato in Psichiatria. Sul posto i carabinieri: l’uomo è stato denunciato per possesso abusivo di arma bianca, minaccia e danneggiamento.