Rissa tra familiari a Capaccio: arrestati due fratelli, sei denunce

Momenti di tensione, domenica sera, a Capaccio Paestum dove una violenta lite si è verificata all’interno di un’abitazione situata in località Santa Venere.

La rissa

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, tre fratelli e un loro amico, dopo aver cenato insieme violando la normativa contro la diffusione del Coronavirus, hanno iniziato a litigare per futili motivi. E così, in pochi minuti, sono passati dalle parole ai fatti dando vita ad una vera e propria rissa utilizzando anche mazze di legno, bottiglie e sedie. Le loro urla hanno spaventato i vicini di casa che hanno subito allertato i militari dell'Arma, i quali sono prontamente arrivati sul posto dove, a loro volta, sarebbero stati aggrediti.

Denunce e arresti

Due fratelli, residenti rispettivamente a Capaccio e Trentinara, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari per rissa, oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. L’altro fratello (residente a Giungano) insieme all’amico capaccese, invece, sono stati denunciati per rissa. Per i due non residenti nella città dei Templi sono scattate le multe previste dal Dpcm anti-Covid-19.