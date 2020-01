Rissa con lancio di bottiglie e sedie a Nocera Inferiore: paura nella movida

Ennesimo episodio di violenza nella movida a Nocera Inferiore. Una rissa, infatti, è andata in scena la scorsa notte tra via Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele: protagonisti alcuni giovani che sono venuti alle mani per motivi in corso di accertamento.

La paura

Nel caos generale sono volate anche sedie e bottiglie di un locale della zona. Grande spavento tra gli altri avventori, i quali hanno subito allertato le forze dell’ordine che, in poco tempo, sono giunte sul posto per ricostruire la dinamica dell’accaduto ed identificare gli autori. Determinanti saranno le testimonianze dei gestori dei locali e delle persone che hanno assistito alla lite sfociata in rissa.