Prima la rissa e poi l'incendio: domenica da dimenticare a Sarno

In posti e orari diversi, prima la rissa e poi un incendio. Domenica da dimenticare, questa, a Sarno. Per iniziare, in piazza Carresi, due fratelli hanno iniziato ad azzuffarsi, coinvolgendo anche il padre. Uno dei due è stato ferito con una picozza. Sul luogo della rissa sono intervenuti i carabinieri, la polizia e due ambulanze, con il sequestro di armi e munizioni. I tre sono stati fermati e condotti in caserma.

L'incendio

Più tardi, sempre a Sarno, è scoppiato un incendio in via Bracigliano: sul posto, impegnati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestali, i Volontari della Protezione civile I Sarrasti, la Sma Campania, la Polizia Municipale e la Protezione civile regionale. Decine di uomini a lavoro, dunque, per spegnere le fiamme che si sono propagate in pochi minuti. Non è mancato l'intervento di un elicottero della Regione Campania. Non si conoscono ancora le cause, ma nulla è escluso: si indaga, dunque, come fa sapere il vice sindaco Roberto Robustelli.

