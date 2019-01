Caos in piazza Sant'Agostino, di notte: lite tra fidanzati degenera in rissa

Dramma sfiorato, sabato, intorno alle 3 del mattino, presso un noto locale di piazza Sant'Agostino. Come ci racconta una lettrice, infatti, una coppia di fidanzati ha iniziato a litigare, per motivi non noti: la donna si è scagliata contro la sua metà, arrivando a lanciargli una bottiglia contro. E' mancato poco che venisse colpita accidentalmente una ragazza presente sul posto, estranea alla lite: a placare l'ira della fidanzata furiosa, alcuni amici presenti che hanno evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

L'appello

Stanchi e avviliti, intanto, alcuni residenti del posto, svegliati in piena notte per le urla, dopo la rissa: l'auspicio è che, specie nelle ore notturne del week-end, le forze dell'ordine monitorino la zona, per assicurare una movida civile e risparmiare incresciosi episodi, come l'ultimo dello scorso sabato.