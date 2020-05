Bagarre sul lungomare di Salerno, la donna denunciata: "Noi provinciali? Ma De Luca non è un lord"

Si sposta sui social la polemica sulla rissa sfiorata, due giorni fa, sul lungomare di Salerno. A parlare attraverso un commento ad un post pubblicato sul gruppo “Figli delle Chiancarelle”, è una delle due donne individuate e fermate dai vigili urbani, la quale si scaglia contro il governatore De Luca che le ha definite due cafone della provincia.

La risposta

A distanza di quarantottore ore dall’increscioso episodio, la signora R.L replica: “Noi forse siamo anche due provinciali. E allora che problema c'è? Ma lui è un lord che si esprime con parole molto profonde ed eleganti, parlo di De Luca. I suoi adepti hanno usato verso due signore provinciali violenza verbale e fisica e caos, forse questo al signor De Luca non è stato riferito. Voglio solo dire che mi dispiace di tutto ciò e sono molto amareggiata. Voglio solo dire che ho la mascherina, la indosso sempre nei luoghi chiusi e ce l'avevo anche lì all'aperto, in quel momento, non indossata, ma non mi hanno dato il tempo di indossarla. Si sono accaniti e scagliati contro di noi come bulldozer. Questo il signor De Luca non l'ha detto. Ripeto sono molto preoccupata per il futuro dei nostri figli e nipoti”.